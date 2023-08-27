Манчестер Юнайтед продаст вратаря сборной Англии за 17 млн евро

Вратарь “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Дин Хендерсон перейдет в “Кристал Пэлас”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб договорился о покупке голкипера за 17 миллионов 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Кроме того, манкунианцы получат определенный процент от суммы следующего трансфера вратаря.

26-летний Хендерсон является воспитанником академии “Манчестер Юнайтед”. Всего он провел за манкунианцев 29 матчей во всех турнирах и пропустил 25 голов. В 13 матчах он не пропускал голов. В составе “Манчестер Юнайтед” Хендерсон доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год. Ранее он играл на правах аренды за “Стокпорт Каунти”, “Гримсби Таун”, “Шрусбери Таун”, “Шеффилд Юнайтед” и “Ноттингем Форест”.

Хендерсон в декабре 2020 года провел свой единственный матч за сборную Англии. Он сыграл 45 минут в товарищеском матче против сборной Ирландии (3:0).