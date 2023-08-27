EN EN NG NG
Главная Новости Манчестер Юнайтед продаст вратаря сборной Англии за 17 млн евро

Манчестер Юнайтед продаст вратаря сборной Англии за 17 млн евро

Новости футбола Сегодня, 06:31
Манчестер Юнайтед продаст вратаря сборной Англии за 17 млн евро Фото: инстаграм Дина Хендерсона/Автор неизвестен

Вратарь “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Дин Хендерсон перейдет в “Кристал Пэлас”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб договорился о покупке голкипера за 17 миллионов 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Кроме того, манкунианцы получат определенный процент от суммы следующего трансфера вратаря.

26-летний Хендерсон является воспитанником академии “Манчестер Юнайтед”. Всего он провел за манкунианцев 29 матчей во всех турнирах и пропустил 25 голов. В 13 матчах он не пропускал голов. В составе “Манчестер Юнайтед” Хендерсон доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год. Ранее он играл на правах аренды за “Стокпорт Каунти”, “Гримсби Таун”, “Шрусбери Таун”, “Шеффилд Юнайтед” и “Ноттингем Форест”.

Хендерсон в декабре 2020 года провел свой единственный матч за сборную Англии. Он сыграл 45 минут в товарищеском матче против сборной Ирландии (3:0).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Премьер-лига Англия
Популярные новости
Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил Новости футбола Сегодня, 05:58 Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола 25 авг 2023, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола 25 авг 2023, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола 25 авг 2023, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:31 Манчестер Юнайтед продаст вратаря сборной Англии за 17 млн евро Новости футбола Сегодня, 05:58 Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил Новости футбола Сегодня, 05:00 Салах сообщил Ливерпулю о желании уйти Новости футбола Сегодня, 03:00 Манчестер Юнайтед готовит трансфер звезды Челси Новости футбола Сегодня, 02:00 Челси купил вратаря сборной Сербии за 16 млн евро Новости футбола Сегодня, 01:50 Манчестер Юнайтед согласовал контракт со звездой сборной Марокко Новости футбола Сегодня, 01:35 Севилья хочет арендовать опытного защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 01:20 Филиппе Коутиньо близок к переходу в клуб из Катара Новости футбола Сегодня, 00:50 Милан хочет купить опытного нападающего Порту Новости футбола Сегодня, 00:00 Монако договорился о покупке нападающего Арсенала за 40 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Ливерпуль 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус - Болонья 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валенсия - Осасуна 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио - Дженоа 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи - Сассуоло 27 августа 2023 года