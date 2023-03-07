"Манчестер Юнайтед" продаст шесть футболистов летом

“Манчестер Юнайтед” планирует избавиться от некоторые футболистов в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб собирается выставить на трансфер защитника Харри Магуайра, полузащитника Скотта Мактомини и нападающего Антони Марсьяля. Кроме того, могут быть проданы находящиеся сейчас в арендах в других клубах защитники Эрик Бейи ("Марсель") и Алекс Теллес ("Севилья", а также вратарь Дин Хендерсон ("Ноттингем Форест").

В нынешнем сезоне 27-летний Марсьяль провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Мактомини два забитых мяча и одна голевая передача в 29 поединках. 30-летний Магуайр принял участие в 21 поединке и не отметился результативными действиями.

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