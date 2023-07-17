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"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по капитану команды

Новости футбола Сегодня, 06:50
"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по капитану команды Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен

Защитник “Манчестер Юнайтед” Харри Магуайр сообщил, что он капитанской повязки по решению главного тренера Эрика тен Хага.

"В ходе нашей беседы сегодня главный тренер объявил о решении изменить капитана. Он представил свои мотивы, и хотя я чувствую глубокое разочарование, я все равно буду прикладывать все усилия каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке команды.

Поэтому я хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам "Манчестер Юнайтед" за их замечательную поддержку, которую они оказывали мне во время моего капитанства.

Быть капитаном команды "МЮ" было огромной привилегией и одним из главных источников гордости с того дня, когда я принял эту роль три с половиной года назад. Это одна из самых престижных наград в мире клубного футбола. Я приложил все усилия, чтобы помочь "Юнайтед" достичь успеха - как на поле, так и за его пределами.

Я всегда буду признателен Уле-Гуннару Сульшеру за то, что он первым доверил мне эту ответственную роль, и я желаю всего наилучшего тому, кто теперь возьмет на себя эту роль, и я полностью поддержу его", – написал Магуайр в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что английский клуб намерен планирует продать футболиста в летнее трансферное окно за 58 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет “Вест Хэм", но лондонский клуб готов только арендовать игрока.

30-летний Магуайр выступает за “Манчестер Юнайтед” с 2019 года. Он перешел в стан манкунианцев из “Лестера”. Сумма трансфера составила 87 миллионов евро. Всего он провел за “Манчестер Юнайтед” 175 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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