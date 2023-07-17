"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по капитану команды
Защитник “Манчестер Юнайтед” Харри Магуайр сообщил, что он капитанской повязки по решению главного тренера Эрика тен Хага.
"В ходе нашей беседы сегодня главный тренер объявил о решении изменить капитана. Он представил свои мотивы, и хотя я чувствую глубокое разочарование, я все равно буду прикладывать все усилия каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке команды.
Поэтому я хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам "Манчестер Юнайтед" за их замечательную поддержку, которую они оказывали мне во время моего капитанства.
Быть капитаном команды "МЮ" было огромной привилегией и одним из главных источников гордости с того дня, когда я принял эту роль три с половиной года назад. Это одна из самых престижных наград в мире клубного футбола. Я приложил все усилия, чтобы помочь "Юнайтед" достичь успеха - как на поле, так и за его пределами.
Я всегда буду признателен Уле-Гуннару Сульшеру за то, что он первым доверил мне эту ответственную роль, и я желаю всего наилучшего тому, кто теперь возьмет на себя эту роль, и я полностью поддержу его", – написал Магуайр в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что английский клуб намерен планирует продать футболиста в летнее трансферное окно за 58 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет “Вест Хэм", но лондонский клуб готов только арендовать игрока.
30-летний Магуайр выступает за “Манчестер Юнайтед” с 2019 года. Он перешел в стан манкунианцев из “Лестера”. Сумма трансфера составила 87 миллионов евро. Всего он провел за “Манчестер Юнайтед” 175 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.