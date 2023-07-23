"Манчестер Юнайтед" принял решение по защитнику, который был куплен за 55 млн евро

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг принял решение сохранить в команде защитника Аарона Ван-Биссаку, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский футболист поразил голландского специалиста своей работой во время предсезонных сборов. В связи с этим тренер решил, что будет рассчитывать на игрока в предстоящем сезоне. Кроме того, манкунианцы готовятся активировать опцию продления контракта, который действует до лета 2024 года, еще на год.

23-летний Ван-Биссака выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2019 года. Он перешел в английский клуб из “Кристал Пэлас”. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Всего он провел за “Манчестер Юнайтед” 160 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач. В составе манкунианцев Ван-Биссака стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023, а также дошел до финала Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

Ван-Биссака с 2018 по 2019 год играл за молодежную сборную Англии. Всего он провел за английскую команду три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.