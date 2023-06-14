"Манчестер Юнайтед" принял решение по трансферу Харри Кейна

“Манчестер Юнайтед” отказался от варианта с приобретением нападающего “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, руководство манкунианцев посчитало, что трансфер футболиста обойдется в слишком большую сумму. Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг разочарован таким решением, но принял его.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.