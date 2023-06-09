"Манчестер Юнайтед" принял решение по Гринвуду

“Манчестер Юнайтед” собирается отдать в аренду в другой клуб нападающего Мэйсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, руководство манкунианцев не рассчитывает на футболиста, так как считает, что он испортил имидж клуба. В связи с этим клуб намерен избавиться от игрока.

Напомним, что Гринвуд обвинялся в изнасиловании своей девушки. На время следствия клуб отстранил игрока. Некоторое время назад обвинения с Гринвуда были сняты, но в основной состав клуба он так и не вернулся.

Контракт 21-летнего Гринвуда с “Манчестер Юнайтед” действует до лета 2025 года.