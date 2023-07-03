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"Манчестер Юнайтед" приблизился к покупке звезды чемпионата мира-2022

Новости футбола Сегодня, 15:15
"Манчестер Юнайтед" приблизился к покупке звезды чемпионата мира-2022 Фото: сайт Софьяна Амрабата/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может подписать полузащитника “Фиорентины” из Флоренции и сборной Марокко Софьяна Амрабата, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, английский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, теперь манкунианцам нужно договориться по сумме трансфера игрока. “Фиорентина” хочет получить за него не менее 30 миллионов евро. На покупке 26-летнего африканца настаивает лично главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг.

Амрабат перешел в “Фиорентину” в январе 2020 года из “Вероны”. Сумма трансфера составила 19,5 миллионов евро. Всего он провел за флорентийский клуб 107 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за “Утрехт”, “Фейеноорд” и “Брюгге”. За сборную Марокко сыграл 49 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Обладатель Суперкубка Нидерландов 2017 года.

В минувшем сезоне “Манчестер Юнайтед” занял третье место в чемпионате Англии и завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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