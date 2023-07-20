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"Манчестер Юнайтед" представил нового капитана команды

Новости футбола Сегодня, 12:42
"Манчестер Юнайтед" представил нового капитана команды Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"

Пресс-служба “Манчестер Юнайтед” на официальном сайте объявила о назначении португальского полузащитника Бруну Фернандеша новым капитаном команды.

Португалец заменил в данной должности предыдущего капитана защитника Харри Магуайра, которого клуб пытается продать.

Ранее сообщалось, что Фернандеш отклонил несколько выгодных предложений из Саудовской Аравии, так как хочет остаться в английском клубе.

28-летний Бруну Фернандеш выступает за “Манчестер Юнайтед” с января 2020 года. Всего он провел за манкунианцев 185 матчей во всех турнирах, забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года с возможностью продления еще на год. В составе “Манчестер Юнайтед” Фернандеш становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023. Ранее он играл за “Новару”, “Удинезе”, “Сампдорию” и “Спортинг”.

Фернандеш с 2017 года играет за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 57 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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