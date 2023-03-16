“Манчестер Юнайтед” потроллил Гвардиолу после его слов о Джулии Робертс (фото)

“Манчестер Юнайтед” не оставил без внимания заявление наставника “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы об актрисе Джулии Робертс, которая является его кумиром.

В своих комментариях он рассказал, что в 2016 году Джулия пошла на игру “МЮ”, а не “Сити”, несмотря на то, что они были лучше.

После этого аккаунт “МЮ” в твиттере выложил фотографии, на которых видно, как Джулия Робертс находится на поле “Олд Траффорд” вместе со своей семьей.

Фото сделано в ноябре 2016 года.