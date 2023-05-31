"Манчестер Юнайтед" понес серьезную потерю перед финалом Кубка Англии

Французский “Манчестер Юнайтед” Антони Марсьяль пропустит финальный матч Кубка Англии против “Манчестер Сити”, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист не сможет принять участие в матче из-за повреждения задней поверхности бедра.

Матч “Манчестер Юнайтед” - “Манчестер Сити” состоится 3 июня.

В нынешнем сезоне 27-летний Марсьяль провел за “Манчестер Юнайтед” 29 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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