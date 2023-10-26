Манчестер Юнайтед получил рекордную выручку за прошлый год

«Манчестер Юнайтед» объявил, что за последний финансовый год получил рекордную выручку в размере 648,4 миллиона фунтов ($783,5 миллиона).

Об этом сообщает ESPN.

Судя из финансового отчета, доход клуба вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что в прошлом сезоне “красные дьяволы” даже не пробились в Лигу чемпионов, а выступали в Лиге Европы.

Что касается убытков, то они составили 42,1 миллиона фунтов ($50,9 миллиона).

Расходы на заработную плату в «Манчестер Юнайтед» за этот период снизились на 52,8 миллиона фунтов ($63,8 миллиона) до 331,4 миллиона фунтов ($400 миллионов). Это связано с изменениями в составе команды, а также с тем, что команда не играла в Лиге чемпионов. На ситуацию также повлиял уход самого высокооплачиваемого футболиста Криштиану Роналду.

В отчете говорится, что владельцы клуба не получали никаких дивидендов. Также их не выплатили и другим акционерам.

Напомним, что в ближайшее время “МЮ” может приобрести миллиардер Джим Рэтклифф. Он хочет купить 25% акций «Манчестер Юнайтед».