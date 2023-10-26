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Манчестер Юнайтед получил рекордную выручку за прошлый год

Новости футбола Вчера, 23:56
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Манчестер Юнайтед получил рекордную выручку за прошлый год Манчестер Юнайтед получил рекордную выручку за прошлый год

«Манчестер Юнайтед» объявил, что за последний финансовый год получил рекордную выручку в размере 648,4 миллиона фунтов ($783,5 миллиона).

Об этом сообщает ESPN.

Судя из финансового отчета, доход клуба вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что в прошлом сезоне “красные дьяволы” даже не пробились в Лигу чемпионов, а выступали в Лиге Европы.

Что касается убытков, то они составили 42,1 миллиона фунтов ($50,9 миллиона).

Расходы на заработную плату в «Манчестер Юнайтед» за этот период снизились на 52,8 миллиона фунтов ($63,8 миллиона) до 331,4 миллиона фунтов ($400 миллионов). Это связано с изменениями в составе команды, а также с тем, что команда не играла в Лиге чемпионов. На ситуацию также повлиял уход самого высокооплачиваемого футболиста Криштиану Роналду.

В отчете говорится, что владельцы клуба не получали никаких дивидендов. Также их не выплатили и другим акционерам.

Напомним, что в ближайшее время “МЮ” может приобрести миллиардер Джим Рэтклифф. Он хочет купить 25% акций «Манчестер Юнайтед».

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