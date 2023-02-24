"Манчестер Юнайтед" поборется за цель "Реала" и "Барселоны"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к датскому нападающему “Аталанты” Расмусу Хейлунду, сообщает Transfer News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются “Реал” и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 20-летний Хейлунд провел за “Аталанту” 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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