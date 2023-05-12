"Манчестер Юнайтед" поборется с "Арсеналом" за хавбека сборной Англии

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к полузащитнику “Вест Хэма” и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Лондонцы готовы продать игрока, но хотят получить за него 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется “Арсенал”.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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