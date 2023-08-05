"Манчестер Юнайтед" победил вторую команду чемпионата Франции

“Манчестер Юнайтед” в товарищеском матче добился победы над “Лансом”, который занял второе место в чемпионате Франции в прошлом сезоне. Матч состоялся в Манчестере на стадионе “Олд Траффорд” со счетом 3:1.

В середине первого тайма счет открыл Флориан Сотока, который забил гол ударом с центра поля. В начале второго тайма счет сравнял Маркус Рэшфорд. Через несколько минут английский клуб вывел вперед Антони. На 59-й минуте окончательный счет установил Каземиро.

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Ланс” Франция - 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: Сотока, 23 - 0:1, Рэшфорд, 48 - 1:1, Антони, 53 - 2:1, Каземиро, 59 - 3:1

“Манчестер Юнайтед”: Онана, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт, Антони (Форсон, 81), Гарначо (Санчо, 68), Рэшфорд.

“Ланс”: Самба, Гради (Хусанов, 86), Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 72), Франковски (Сичуба, 85), Томассон (Давид Кошта, 73), Фюльжени (Гилавоги, 73), Абдул-Самед (Спирингс, 72), Диуф (Эль-Энауи, 85), Сотока (Кортес, 85).

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Англии. Таким образом, манкунианцы получили право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.