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"Манчестер Юнайтед" победил "лесников" в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на выезде обыграл “Ноттингем Форест” со счетом 2:0.

Победу манкунианцам принесли голы Антони и Диогу Далота.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 59 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 27 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Ноттингем Форест” – “Манчестер Юнайтед” - 0:2 (0:1)
Голы: Антони, 32 - 0:1, Далот, 76 - 0:2

“Ноттингем Форест”: Навас, Уильямс, Фелипе, Маккенна (Деннис, 81), Ниакате, Лоди, Фройлер (Мангаля, 65), Гиббс-Уайт (Лингард, 88), Данило, Джонсон, Авонийи (Серридж, 65).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Далот, Фред, Забитцер, Каземиро, Фернандеш, Вегорст, Санчо, Антони, Марсьяль.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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