“Манчестер Юнайтед” передумал подписывать капитана сборной Англии

“Манчестер Юнайтед” не будет пытаться подписать форварда “Тоттенхэма” Харри Кейна.

По данным ESPN, это связано с тем, что клуб боится трудностей в переговорах с председателем совета директоров “шпор” Дэниэлом Леви.

Теперь в “МЮ” решили сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления атаки.

В частности, клуб могут пополнить Виктор Осимхен из “Наполи” или Душан Влахович из “Ювентуса”.