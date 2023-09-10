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Манчестер Юнайтед отстранил своего вингера от команды

Новости футбола Сегодня, 09:03
Манчестер Юнайтед отстранил своего вингера от команды Манчестер Юнайтед отстранил своего вингера от команды

Манчестер Юнайтед отстранил Антони от команды, сообщили на сайте клуба.

Игроки, не участвовавшие в международных матчах за свои сборные, в понедельник должны приступить к тренировкам. Однако вингер Манчестер Юнайтед Антони не будет в списке этих футболистов. Клуб отстранил игрока от тренировок и команды. Юнайтед дал время бразильцу, чтобы разобраться в расследовании.

Также в клубе заявили, что они осуждают любые проявления насилия и жестокости. Они осознают важность защиты всех участников этой ситуации и признаем влияние этих обвинений на переживших насилие.

Антони также прокомментировал ситуацию. Бразилец заявил, что договорился с Манчестер Юнайтед, что будет отсутствовать в составе на время рассмотрения выдвинутых против меня обвинений. Это было взаимное решение, чтобы не отвлекать партнеров по команде.

Он подчеркнул, что невиновен в этом деле и собирается доказать это. Он будет сотрудничать с полицией и надеется поскорее вернуться в команду и продолжить выступления за Манчестер Юнайтед.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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