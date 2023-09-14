Манчестер Юнайтед отстранил Санчо от тренировок с командой

Джейдон Санчо отстранен от тренировок с командой, сообщили на сайте Манчестер Юнайтед.

Санчо остается на персональной программе тренировок вне основной команды, пока не решат проблемы с дисциплиной. Напомним, что клуб Манчестер Юнайтед принял сторону менеджера. Они поддерживают слова Тен Хага, которые он сказал после матча Арсенал – Манчестер Юнайтед. По информации источников, в клубе нечего добавить к сказанному. Это опровергает слова Санчо, заявившего, что его исключили из состава перед игрой намеренно.

Тен Хаагу не нравится работа Джейдона Санчо на тренировках, поэтому он начал привлекать в состав воспитанников академии Ганнибала Мэджбри, которому 20 лет и Дэна Гора, которому 18. В прошлом сезоне менеджер Юнайтед дал время Санчо на то, чтобы тот восстановился от физических и психологических проблем.

Он назначил англичанину отдельных тренеров, которые должны помочь Джейдону вернуться на высокий уровень. Тен Хаг считает, что клуб сделал все возможное, чтобы Санчо было комфортно на Олд Трафорд, однако игрок не оценил этого и не серьезный подход на тренировках.