"Манчестер Юнайтед" отказался покупать полузащитника "Челси"

Полузащитник “Челси” и сборной Англии Мэйсон Маунт не перейдет в “Манчестер Юнайтед”, сообщает The Times..

По сведениям источника, манкунианцы вышли из борьбы за футболиста после того, как лондонцы отказались продавать его за 55 миллионов евро. Дело в том, что “Челси” хочет за игрока не менее 65 миллионов евро, несмотря на то, что контракт с ним истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.