"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Феликса и определил новую цель

Португальский нападающий мадридского “Атлетико” Жоау Феликс не перейдет в “Манчестер Юнайтед”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, руководство английского клуба отказалось от сделки из-за больших финансовых требований испанцев. Ранее сообщалось, что мадридцы хотят получить 10 миллионов евро за полугодовую аренду форварда. В связи с этим, манкунианцы переключили внимание на форварда “Барселоны” Мемфиса Депая, которого клуб также хочет арендовать.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико” 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 28-летнего Депая один забитый мяч в четырех поединках за “Барселону”.

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