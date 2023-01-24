"Манчестер Юнайтед" отказался от Осимхена

Нападающий “Наполи” и сборной Нигерии Виктор Осимхен не перейдет в “Манчестер Юнайтед”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб не готов платить за футболиста требуемые 100 с лишним миллионов евро. В связи с этим манкунианцы рассмотрят более дешевые варианты.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи" 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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