Манчестер Юнайтед определился с заменой Санчо

После ссор с главным тренером Эриком тен Хагом и отстранения от тренировок с первой командой, Санчо, похоже, скоро покинет клуб. Как мы писали раньше, Юнайтед готов продать футболиста. Об интересе к Санчо сообщалось со стороны Кристал Пэлас.

По информации Calciomercato, Манчестер Юнайтед намерен приобрести вингера Ювентуса Федерико Кьезу. Утверждается, что Юве готов выслушать предложения от 60 миллионов евро, несмотря на то, что хочет продлить контракт с футболистом. Нынешний контракт действует до лета 2025 года.

Добавим, что Федерико сын известного итальянского футболиста Энрико Кьезы. В Турине парень оказался в 2020, когда по арендному соглашению перешел из Фиорентины, воспитанником которой и является. Через 2 года хорошо зарекомендовавшего себя игрока Ювентус выкупил за 42.5 миллиона евро.

Кьеза в этом сезоне провел за Ювентус 6 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Добавим, что сегодня Ювентус встретится с Аталантой. Матч пройдет в рамках седьмого тура итальянской Серии А и начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени.