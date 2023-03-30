"Манчестер Юнайтед" определил шесть вариантов на усиление позиции нападающего

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести центрального нападающего в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, основными вариантами для английского клуба считаются Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Виктор Осимхен ("Наполи"). Также манкунианцы проявляют интерес к Гонсалу Рамушу ("Бенфика"), Рандалю Коло Муани ("Айнтрахт"), Расмусу Хойлунду ("Аталанта") и Мохаммеду Кудусу ("Аякс").

Стоит отметить, что главный тренер “дьяволов” Эрик тен Хаг одобрил всех шестерых кандидатов.

“Манчестер Юнайтед”, набрав в 26 турах 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге Европы клуб дошел до ¼ финала, где сыграет с “Севильей”.

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