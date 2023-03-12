"Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему “Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейну, сообщает Mirror.

По сведениям источника, форвард является главной целью манкунианцев на летнее трансферное окно. Сумма сделки может превысить 100 миллионов евро, несмотря на то, что контракт игрока с лондонцами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

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