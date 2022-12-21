"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Кубке Лиги
Новости футбола Сегодня, 16:58
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги “Манчестер Юнайтед” обыграл “Бернли” со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал.
Победу манкунианцам принесли голы Кристиана Эриксена и Маркуса Рэшфорда.
“Манчестер Юнайтед” – “Бернли” - 2:0 (1:0)
Голы: Эриксен, 27 - 1:0, Рэшфорд, 57 - 2:0
“Манчестер Юнайтед”: Дубравка, Уан-Биссака (Шоу, 72), Каземиро, Линделеф, Маласиа (Уильямс, 85), Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Марсьяль (Эланга, 72), Рэшфорд (Фред, 85), Гарначо (Антони, 59).
“Бернли”: Пикок-Фаррелл, Робертс, Байер, Харвуд-Беллис, Матсен (Тэйлор, 90), Корк (Иган-Райли, 90), Гудмундссон, Браунхилл (Бастьен, 90), Каллен, Барнс (Туайн, 83), Бенсон (Чурлинов, 64).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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