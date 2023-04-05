"Манчестер Юнайтед" одержал тяжелую победу в матче АПЛ

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Брентфорд” со счетом 1:0.

Победу манкунианцам принес гол Маркуса Рэшфорда.

"Манчестер Юнайтед", набрав 53 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брентфорд" с 43 очками остался на девятой позиции.

“Манчестер Юнайтед” – “Брентфорд” - 1:0 (1:0)

Гол: Рэшфорд, 27 - 1:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Шоу (Маласиа, 37), Забитцер (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Марсьяль, 71), Антони (Линделеф, 86), Рэшфорд.

“Брентфорд”: Райя, Роэрслев (Хики, 75), Ми, Янссон, Пиннок, Генри, Нергор (Висса, 75), Йенсен (Баптист, 62), Дамсгор (Дасилва, 62), Мбемо (Шаде, 62), Тоуни.

Не пропустите: Моуринью может вернуться в Англию.