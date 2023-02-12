"Манчестер Юнайтед" одержал сложную победу в АПЛ

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на выезде обыграл “Лидс” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 46 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 19 очками остался на 17-й позиции.

“Лидс” – “Манчестер Юнайтед” - 0:2 (0:0)

Голы: Рэшфорд, 80 - 0:1, Гарначо, 85 - 0:2

“Лидс”: Мелье, Эйлинг, Вебер, Кох, Фирпо, Адамс, Харрисон (Ааронсон, 73), Маккенни (Гринвуд, 86), Бэмфорд (Рюттер, 58), Саммервилл, Ньонто.

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 73), Магуайр, Шоу, Маласиа (Мартинес, 61), Забитцер, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 61).

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