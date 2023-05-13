"Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ

В матче 36-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Вулверхэмптон” со счетом 2:0.

Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Алехандро Гарначо.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 66 очков, занимает четвертое место в турннирной таблице Премьер-лиги. “Вулверхэмптон” с 40 очками остался на 13-й позиции.

“Манчестер Юнайтед” – “Вулверхэмптон” - 2:0 (1:0)

Голы: Марсьяль, 32 - 1:0, Гарначо, 90+4 - 2:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Магуайр, 81), Линделеф, Шоу, Эриксен (Фред, 81), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 82), Антони, Марсьяль (Вегорст, 69).

“Вулверхэмптон”: Бентли, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш (Буэно, 62), Матеуш Нунеш, Лемина (Траоре, 75), Рубен Невеш, Диего Коста (Хименес, 78), Матеус Кунья (Поденсе, 61), Нету (Хван Хи Чхан, 46).

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