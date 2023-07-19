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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над французским клубом

Новости футбола Сегодня, 12:42
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над французским клубом Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

“Манчестер Юнайтед” в товарищеском матче одержал победу над французским клубом “Лион” со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте гол забил голландский полузащитник Донни ван де Бек.

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Лион” Франция - 1:0 (0:0)
Гол: ван де Бек, 49 - 1:0

“Манчестер Юнайтед”: Коварж, Уан-Биссака (Хурадо, 46), Варан (Эванс, 46), Мартинес (Фиш, 46), Альваро Фернандес (Уильямс, 46), Маунт (Хансен-Ороэн, 46), Межбри (Фред, 46), Майну (ван де Бек, 46), Санчо (Хьюджилл, 46), Антони (Гор, 46), Диалло (Форсон, 46).

“Лион”: Антони Лопеш (Риу, 63), Мата (Mboup, 63), Диоманде (Камило, 77), Сарр (Ндиайе, 63), Chaib, Лаазири (Тальяфико, 62), Толиссо (Альверо, 63), Лепенан (Санчес, 63), Эль-Аруш (Кумбеди, 63), Жеффиньо (Кадевере, 63), Ляказетт (Рен-Аделаид, 63), Сарр (Лега, 63).

Напомним, что в прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед" финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, английский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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