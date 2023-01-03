"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в матче АПЛ

В матче 19-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле разгромил “Борнмут” со счетом 3:0.

Победу манкунианцам принесли голы Каземиро, Люка Шоу и Маркуса Рэшфорда.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 16 очками остался на 15-й позиции.

“Манчестер Юнайтед” – “Борнмут” - 3:0 (1:0)

Голы: Каземиро, 23 - 1:0, Шоу, 49 - 2:0, Рэшфорд, 86 - 3:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 69), Магуайр, Линделеф (Мартинес, 88), Шоу, Эриксен (Фред, 68), Каземиро, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Гарначо, 45), Марсьяль (Эланга, 69), Рэшфорд.

“Борнмут”: Трэверс, Смит (Стэйси, 63), Сенеси, Мифем, Келли, Кристи (Дембеле, 76), Лерма (Ротуэлл, 84), Кук, Биллинг (Мур, 76), Соланке, Энтони.

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