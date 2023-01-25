"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке английской лиги

В первом матче ½ финала Кубка английской лиги “Манчестер Юнайтед” на выезде разгромил “Ноттингем Форест” со счетом 3:0.

Победу манкунианцам принесли голы Маркуса Рэшфорда, Ваута Вегорста и Бруну Фернандеша.

“Ноттингем Форест” – “Манчестер Юнайтед” - 0:3 (0:2)

Голы: Рэшфорд, 6 - 0:1, Вегорст, 45 - 0:2, Фернандеш, 89 - 0:3

“Ноттингем Форест”: Хеннесси, Орье, Маккенна, Уоррелл, Лоди (Уильямс, 73), Фройлер, Скарпа (Лингард, 64), Данило (Колбэк, 58), Гиббс-Уайт (О`Брайен, 73), Серридж (Деннис, 64), Джонсон.

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Мартинес, Маласиа, Эриксен (Фред, 71), Каземиро, Бруну Фернандеш, Вегорст (Эланга, 85), Рэшфорд (Гарначо, 57), Антони (Пельистри, 71).

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