"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле разгромил “Ноттингем Форест” со счетом 3:0.

Победу манкунианцам принесли голы Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Фреда.

“Манчестер Юнайтед", набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 13 очками остался на 19-й позиции.

“Манчестер Юнайтед” – “Ноттингем Форест” - 3:0 (2:0)

Голы: Рэшфорд, 19 - 1:0, Марсьяль, 22 - 2:0, Фред, 87 - 3:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Магуайр, 77), Шоу, Маласиа, Эриксен (Фред, 77), Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсьяль (ван де Бек, 65), Рэшфорд (Эланга, 86), Антони (Гарначо, 65).

“Ноттингем Форест”: Хеннесси, Орье (Уильямс, 74), Боли, Уоррелл, Лоди (Тоффоло, 62), Фройлер, Мангаля (Деннис, 63), Йейтс, Лингард (О`Брайен, 53), Авонийи (Серридж, 62), Джонсон.

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