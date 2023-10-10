Манчестер Юнайтед объявил цену на трансфер Джейдона Санчо

"Манчестер Юнайтед" оценил своего вингера в 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает журналист Бен Джейклбс.

В связи с этим, скорее всего, Джейдон Санчо перейдет в аренду в зимнее трансферное окно.

Напомним, что по информации источников, проблемы между Санчо и Тен Хагом начались еще на момент трансфера Антони, конкурента англичанина на позиции. Некоторые группы считают, что тренер относится к бразильцу, как к "Золотому ребенку", несмотря на плохую игровую форму. Также есть информация, что "Манчестер Юнайтед" действительно вел переговоры с командами Саудовской Аравии о продаже Санчо, но времени до дедлайна было мало.

Следует также отметить, что футболист отказался извиняться перед Тен Хагом. Игрок публично обвинил тренера в лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на матч 4-го тура Премьер-лиги против "Арсенала". Ранее ходила информация, что Джейдон Санчо может вернуться в "Боруссию Дортмунд" и находится в контакте с главным тренером "шмелей".

Напомним, что Джейдон Санчо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Сумма трансфера составила 73 миллиона фунтов, игрок подписал контракт с английским клубом до 2026 года. Всего вингер провел 82 матча, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.