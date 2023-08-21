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Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего

Новости футбола Сегодня, 13:05
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе нападающего Мэйсона Гринвуда, который обвинялся в изнасиловании своей девушки.

Руководство клуб провело внутреннее расследование и пришло к выводу, что футболист является невиновным. Несмотря на это, клуб принял решение расторгнуть с игроком контракт, который действовал до лета 2025 года.

В январе 2022 года форвард был арестован, так как девушка Гринвуда обвинила его в насилии и угрозах убийством. В последствии форвард помирился с девушкой и у них родился ребенок.

21-летний Гринвуд является воспитанником академии “Манчестер Юнайтед”. Он выступал за основной состав английского клуба с лета 2019 года. Всего он провел за манкунианцев 129 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Манчестер Юнайтед” Гринвуд доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

Гринвуд в сентябре 2020 года единственный раз был вызван в сборную Англии. Он принял участие в матче Лиги наций УЕФА против сборной Исландии (1:0), сыграв 12 минут.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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