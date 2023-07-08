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"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе клубной легенды

Новости футбола Сегодня, 16:41
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе клубной легенды Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе испанского вратаря Давида Де Хеа.

Контракт голкипера с английским клубом завершился 30 июня 2023 года. После этого руководство английского клуба не стало предлагать ему новое соглашение. Таким образом, 32-летний испанец стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Давид Де Хеа выступал за “Манчестер Юнайтед” с 2011 года. Он перешел в английский клуб из мадридского “Атлетико”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 545 матчей во всех турнирах и пропустил 590 голов. В 190 матчах он ушел с поля без пропущенных мячей. В составе “Манчестер Юнайтед" Де Хеа становился чемпионом Англии в сезоне-2012/2013, выиграл Кубок Англии сезона-2015/2016, становился победителем Кубка английской лиги в сезонах-2016/2017 и 2022/2023, трижды завоевал Суперкубок Англии в 2011, 2013 и 2016 годах, а также выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

Де Хеа с 2014 по 2020 год играл за сборную Испании. За испанскую национальную команду он провел 45 матчей и пропустил 36 голов.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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