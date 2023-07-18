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"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с лидером команды

Новости футбола Сегодня, 16:15
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с лидером команды Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Новое соглашение между английским клубом и футболистом будет действовать до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что зарплата форварда увеличится с 15 до 19,8 миллионов евро в год.

25-летний Рэшфорд является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. Он играет за первую команду с 2016 года. Всего он провел за манкунианцев 359 матчей во всех турнирах, забил 123 гола и отдал 68 результативных передач. В составе команды Рэшфорд становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2015/2016, два раза завоевал Кубок английской лиги в сезонах-2016/2017 и 2022/2023, стал обладателем Суперкубка Англии в 2016 году, а также выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/2017. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Рэшфорд с 2016 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 53 матча, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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