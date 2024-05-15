Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Ориентировочные составы и последние новости

15 мая состоится перенесенный матч 34-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом, который может предопределить судьбу путевок в еврокубки через непосредственно чемпионат.

Для «сорок» победа на «Олд Траффорд» почти на 99% будет означать участие в еврокубках. Весьма вероятно, это будет квалификация Лиги конференций, хотя команда Эдди Хау сохраняет шансы и на попадание в групповой этап Лиги Европы.

У манкунианцев же обстановка куда сложнее. Поражения от Кристал Пэлас (0:4) и Арсенала (0:1), а также ничья с Бернли (1:1) в последних трёх матчах несколько откинули команду Эрика тен Хага от еврокубковой зоны и Манчестер Юнайтед отстает от Ньюкасла на три балла. Но, помним о манчестерском дерби в финале Кубка Англии 25 мая.

Как и Эрик тен Хаг, так и Эдди Хау в сегодняшнем матче не могут собрать оптимальный состав, так как обе команды в нынешнем сезоне страдают от эпидемии травм. Для болельщиков Манчестер Юнайтед хорошая новость состоит в том, что против Ньюкасла может сыграть Лисандро Мартинес

Недавно Манчестер Юнайтед попрощался с Рафаэлем Вараном, и наставник «красных дьяволов» рассказал, будет ли он рассчитывать на француза в финальных матчах сезона:

«Мы рассчитываем на него. Точно не сегодня, но мы надеемся на игру с Брайтоном в воскресенье, ну, и, конечно, на финал Кубка Англии против Манчестер Сити».

Главный тренер Ньюкасла же оценил возможность того, что против Манчестер Юнайтед сыграет Ник Поуп, который постепенно восстанавливается от травмы плеча:

«Ник – игрок, который вернулся после тяжелой травмы, которая является большой проблемой для тела вратаря. Он все ещё набирает кондиции после тренировок, которые он проходит. Я польщен тем, как он выглядит и как он набирает с каждым занятием. Перед каждой игрой мне нужно принимать решения и это будет очередным».

Команда Dailysports подготовила для вас ориентировочные составы, опираясь на заявления главных тренеров перед матчем и их выборы на предыдущие матчи.

Ориентировочный состав Манчестер Юнайтед

Онана – Далот, Еванс, Каземиро, Ван-Биссака – Майну, МакТоминей – Гарначо, Фернандеш, Диалло – Хойлунд

Ориентировочный состав Ньюкасла

Дубравка – Холл, Берн, Крафт, Ливраменто – Андерсон, Гимарайнш, Жоэлинтон – Гордон, Исак, Барнс

Перенесённый матч 34-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ньюкасл пройдет 15 мая. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 21:00 по центральноевропейскому времени.