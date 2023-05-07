"Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл в Лондоне

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на выезде проиграл “Вест Хэму” со счетом 0:1.

Единственный гол в середине первого тайма забил Саид Бенрахма.

“Вест Хэм”, набрав 37 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Юнайтед” с 63 очками остался на четвертой позиции.

“Вест Хэм” – “Манчестер Юнайтед” - 1:0 (1:0)

Гол: Бенрахма, 27 - 1:0

“Вест Хэм”: Фабианьски, Керер, Огбонна, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 90), Бенрахма (Форнальс, 87), Боуэн, Антонио (Джонсон, 90).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 87), Шоу, Линделеф, Маласиа (Фред, 88), Эриксен (Забитцер, 74), Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Санчо, 74), Вегорст (Марсьяль, 57), Рэшфорд.

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