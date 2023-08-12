"Манчестер Юнайтед" не спешит выгонять скандального игрока
"Манчестер Юнайтед" не будет спешить делать официальное заявление по поводу будущего 21-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда.
По информации от источников ESPN, о его будущем не будут сообщать в клубе до начала сезона.
Решение было отложено на более поздний срок.
Как пишет источник, клуб провел шестимесячное расследование, связанное с арестом Гринвуда в январе 2022 года, и еще не принял окончательного решения.
Сейчас “Манчестер Юнайтед” проводит консультации с различными сторонами.
Официальные представители "Манчестер Юнайтед" планируют обсудить вопрос будущего игрока с болельщиками, спонсорами и игроками женской команды.
Издание отмечает, что новый крайний срок для объявления о будущем Гринвуда пока не установлен.
Напомним, что скандальный англичанин был вне футбола более 18 месяцев после ареста, но уголовное дело о домашнем насилии было закрыто в феврале 2023 года. Сейчас Гринвуд тренируется по индивидуальной программ.