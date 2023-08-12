АНГ АНГ
Главная Новости "Манчестер Юнайтед" не спешит выгонять скандального игрока

"Манчестер Юнайтед" не спешит выгонять скандального игрока

Новости футбола Сегодня, 05:00
"Манчестер Юнайтед" не спешит выгонять скандального игрока Фото: твиттер МЮ

"Манчестер Юнайтед" не будет спешить делать официальное заявление по поводу будущего 21-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда.

По информации от источников ESPN, о его будущем не будут сообщать в клубе до начала сезона.

Решение было отложено на более поздний срок.

Как пишет источник, клуб провел шестимесячное расследование, связанное с арестом Гринвуда в январе 2022 года, и еще не принял окончательного решения.

Сейчас “Манчестер Юнайтед” проводит консультации с различными сторонами.

Официальные представители "Манчестер Юнайтед" планируют обсудить вопрос будущего игрока с болельщиками, спонсорами и игроками женской команды.

Издание отмечает, что новый крайний срок для объявления о будущем Гринвуда пока не установлен.

Напомним, что скандальный англичанин был вне футбола более 18 месяцев после ареста, но уголовное дело о домашнем насилии было закрыто в феврале 2023 года. Сейчас Гринвуд тренируется по индивидуальной программ.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Популярные новости
ПСЖ завершает трансфер звезды Барселоны: это замена Мбаппе Новости футбола Сегодня, 06:00 ПСЖ объявил о переходе звезды "Барселоны"
Харри Кейн перешел в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 05:47 Харри Кейн перешел в "Баварию"
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 17:09 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ
Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций Новости футбола 10 авг 2023, 16:20 Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций
Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб Новости футбола 10 авг 2023, 14:59 Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб
Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон Новости футбола 10 авг 2023, 12:48 Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:00 Наставник “Челси” намекнул на новый трансфер Новости футбола Сегодня, 06:00 ПСЖ объявил о переходе звезды "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 05:47 Харри Кейн перешел в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 05:00 "Манчестер Юнайтед" не спешит выгонять скандального игрока Новости футбола Сегодня, 04:00 У Гвардиолы был конфликт с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:00 Месси снова забил и вошел в историю "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 02:00 Один из лидеров "Манчестер Сити" выбыл из строя из-за травмы Новости футбола Сегодня, 01:30 "Челси" может перехватить еще одну трансферную цель "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 01:10 "Челси" хочет купить опытного полузащитника ПСЖ Новости футбола Сегодня, 00:50 "Бенфика" объявила о переходе бразильского нападающего
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брайтон - Лутон Таун 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Фулхэм 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брайтон - Лутон 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад - Жирона 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марсель - Реймс 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Астон Вилла 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - РБ Лейпциг 12 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Нант - Тулузa 13 августа 2023 года