"Манчестер Юнайтед" не спешит выгонять скандального игрока

"Манчестер Юнайтед" не будет спешить делать официальное заявление по поводу будущего 21-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда.

По информации от источников ESPN, о его будущем не будут сообщать в клубе до начала сезона.

Решение было отложено на более поздний срок.

Как пишет источник, клуб провел шестимесячное расследование, связанное с арестом Гринвуда в январе 2022 года, и еще не принял окончательного решения.

Сейчас “Манчестер Юнайтед” проводит консультации с различными сторонами.

Официальные представители "Манчестер Юнайтед" планируют обсудить вопрос будущего игрока с болельщиками, спонсорами и игроками женской команды.

Издание отмечает, что новый крайний срок для объявления о будущем Гринвуда пока не установлен.

Напомним, что скандальный англичанин был вне футбола более 18 месяцев после ареста, но уголовное дело о домашнем насилии было закрыто в феврале 2023 года. Сейчас Гринвуд тренируется по индивидуальной программ.