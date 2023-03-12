"Манчестер Юнайтед" не смог победить худшую команду АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” и “Саутгемптон” сыграли вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что манкунианцы больше тайма играли вдесятером из-за удаления Каземиро.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Саутгемптон” с 22 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” - 0:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес (Магуайр, 90), Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Пельистри, 74), Вегорст (Мактомини, 44), Санчо (Гарначо, 73; Фред, 90), Рэшфорд.

“Саутгемптон”: Базуну, Уокер-Питерс, Беднарек, Белла-Кочап, Перро, Уорд-Проуз, Алькарас (Армстронг, 55), Сулемана (Армстронг, 76), Лавиа, Уолкотт (Онуачу, 85), Адамс (Мара, 76).

Не пропустите: “Эвертон” обыграл “Брентфорд” в Премьер-лиге.