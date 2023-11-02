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Манчестер Юнайтед не планирует увольнять главного тренера

Новости футбола Вчера, 15:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Манчестер Юнайтед не планирует увольнять главного тренера Манчестер Юнайтед не планирует увольнять главного тренера

Манчестер Юнайтед на данный момент не планирует увольнять главного тренера команды Эрика Тен Хага, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источников, "красные дьяволы" опровергают любые идеи или контакты относительно замены Эрика Тен Хага новым главным тренером. Клубные источники утверждают, что истории о новом тренере являются категорически неправдой.

Вчерашнее поражение Манчестер Юнайтед стало для "манкунианцев" вторым подряд на своем поле с разницей в 3+ мяча. В последний раз "красные дьяволы" продемонстрировали подобный результат в октябре 1962 года. В этом сезоне "красные дьяволы" показали самый плохой старт сезона с 1962/1963 года.

Под руководством голландского тренера Эрика Тен Хага команда проиграла 8 из 15 первых матчей. Самые плохие показатели на старте "Манчестер Юнайтед" имел только в сезоне 1962/1963, когда они потерпели 9 поражений из 15 первых матчей.

Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года.

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