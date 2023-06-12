"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Кейна и выбрал новую цель
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему “Наполи” и сборной Нигерии Виктору Осимхену, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет сложно, так как “Наполи” хочет получить за него 150 миллионов евро. Манкунианцы переключили внимание на нигерийца, так как сомневаются, что “Тоттенхэм” согласится продать им нападающего Харри Кейна.
В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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