Манчестер Юнайтед не Аякс. Тен Хаг объяснил разницу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил свой нынешний клуб и предыдущий, то есть амстердамский «Аякс».

«Мы никогда не будем играть в тот футбол, который показывал «Аякс». Теперь у меня другие игроки, я пришел сюда не за этим. Состав определяет, как будет играть команда. Вот почему мы играем не так, как «Аякс». Так и должно быть, потому что здесь я не могу играть так же. Этого нет в ДНК «Манчестер Юнайтед». Футбол в «Аяксе» очень характерный, здесь мы будем играть гораздо более прямолинейно. У нас есть игроки для этого, особенно в атаке», – сказал Эрик тен Хаг в эфире Viaplay.