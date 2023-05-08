"Манчестер Юнайтед" назвал Де Хеа условие для продления контракта

“Манчестер Юнайтед” готов продлить контракт с испанским вратарем Давидом Де Хеа, но с одним условием, сообщает ESPN.

По сведениям источника, голкиперу не гарантируется место в основном составе в следующем сезоне. При этом зарплата испанца будет существенно снижена.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 53 матча во всех турнирах и пропустил 57 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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