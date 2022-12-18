"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника сборной Хорватии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хорватскому защитнику “Селтика” Йосипу Юрановичу, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе манкунианцев хорват может заменить португальца Диогу Далота, контракт которого с клубом истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 27-летний Юранович провел за “Селтик” и сборную Хорватии 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Не пропустите: Брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ.