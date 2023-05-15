"Манчестер Юнайтед" нацелился на вратаря из Бундеслиги

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к вратарю дортмундской “Боруссии” и сборной Швейцарии Грегору Кобелю, сообщает The Independent.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. На подписании швейцарца настаивает главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который видит в его лице конкурента основному вратарю Давиду де Хеа.

Ранее сообщалост, что Кобелем также интересуется “Челси”.

В нынешнем сезоне 25-летний Кобель провел за “Боруссию" 33 матча во всех турнирах и пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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