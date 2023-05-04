"Манчестер Юнайтед" нацелился на топ-форварда сборной Англии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг мечтает приобрести в компанию к Маркусу Рэшфорду форварда “Тоттенхэма” Гарри Кейна.

Как пишет The Telegraph, специалист настаивает на приобретении форварда сборной Англии, который в этом сезоне забил 25 голов в АПЛ.

У Кейна остался последний год контракта с "Тоттенхэмом" и он уже заявил, что желает остаться в своей родной стране.

По словам футболиста, он не рассматривает переход в другой чемпионат, несмотря на интерес со стороны "Баварии".