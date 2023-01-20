"Манчестер Юнайтед" нацелился на многолетнего лидера дортмундской "Боруссии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Марко Ройсу, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с дортмундцами. Таким образом, форвард может достаться манкунианцам бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Ройс провел за “Боруссию” 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Экс-форвард "МЮ" Коул дал совет клубу, как усилить атаку.