"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику “Аякса” и сборной Ганы Мохамеду Кудусу, сообщает 90Min.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются “Реал”, “Барселона”, “Бавария”, ПСЖ, “Интер”, “Милан", а также несколько клубов Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 22-летний Кудус провел за “Аякс” 33 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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