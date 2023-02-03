"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Ювентуса"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интересе к нападающему “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Туринцы могут согласиться продать форварда в том случае, если не попадут в Лигу чемпионов. На данный момент “Юве” на 15 очков отстает от 4-й позиции. Именно столько очков с клуба было снято из-за финансовых махинациях, но руководство “Ювентуса” подало апеляцию.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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